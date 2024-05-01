شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار غزيرة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التنبيه الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والأفلاج والسليل ووداي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.