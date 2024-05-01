تراند اليوم : أول تعليق من ‏وكيل وزارة الصحة بشأن تسبب لقاح "أسترازينيكا " ضد كورونا في الإصابة بالجلطات

صحيفة الخليج 365: علق وكيل وزارة الصحة عبدالله عسيري، على اعتراف شركة "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثاراً جانبية مميتة تتمثل في جلطات دموية ونقص في الصفائح الدموية.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر: "موجة التخويف المتعلقة بلقاح أسترازينيكا الذي استخدم أول الجائحة لا معنى لها".

وتابع: "هذا اللقاح من أوائل لقاحات كوفيد بداية الجائحة ثم استبدل بلقاحات فايزر ومودرنا لتميز الأخيرة بالإنتاجية العالية وبمرونة التعديل للتصدي للمتحورات

وواصل: "رصدت حالات نادرة جداً من التجلطات المصحوبة بانخفاض الصفائح الدموية تم الإعلان عنها في حينها، وصاحبتها ضجة واسعة ولم تتبين علاقة سببية مع هذا اللقاح الآن أن الجهات الرقابية أرتأت التحول إلى لقاحات أخرى.

واختتم قائلا: " الخلاصة أن لقاحات كوفيد أنقذ الله بها، ملايين الأرواح و لن يتوقف مناهضوها عن الطعن فيها رغم أن الأمر واضح ومحسوم".