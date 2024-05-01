شكرا لقرائتكم خبر عن "تقني الرياض" يعلق التدريب الحضوري في عدد من محافظات المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض تعليق التدريب حضوريًا اليوم الأربعاء، في المنشآت التدريبية التابعة لها بمحافظات المنطقة من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية.

يأتي التعليق في كل من مدينة الرياض ومحافظات الخرج والمجمعة والزلفي والأفلاج وحوطة سدير والأرطاوية والمزاحمية ورماح وثادق والقويعية وعفيف ووادي الدواسر والسليل والدوادمي وشقراء وحوطة بني تميم والحريق.

جاء ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والحرص على سلامة الجميع.

