اخبار السعوديه

بالتفاصيل.. وزير الخارجية يجري اتصالين بطرفي النزاع في السودان

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. وزير الخارجية يجري اتصالين بطرفي النزاع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السوداني، الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو.
وجرى خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني.

أخبار متعلقة

 

في 3 شهور.. زيادة 23% في أعداد المسافرين عبر الخطوط الحديدية بالمملكة
نجران.. الهلال الأحمر ينفذ فرضية حادث سير حافلة
وأكد سمو وزير الخارجية أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة.
كما أكد سموه ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا