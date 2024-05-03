وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة 103

كما شهدت حفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية.

أبارك لهم تخرجهم ضباطًا متّسمين بالعلم والمهارة والعزم والقوة، سائلًا الله أن يوفقهم لتوظيف ما اكتسبوه في أداء مهامهم للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وحماية سمائه ومقدراته. pic.twitter.com/WxqgPZ0coH