تراند اليوم : التجارة تشهر بالمواطن " يوسف العثمان " صاحب مؤسسة مقاولات ومقيم سوري في الرياض .. وتكشف عن جريمتها والعقوبة الصادرة بحقهما

صحيفة الخليج 365: شهرت وزارة التجارة بـالمواطن "يوسف غسان محمد العثمان" و"علي فياض العابد" سوري الجنسية لارتكابهم جريمة تستر تجاري .

ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.

وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.

وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر.