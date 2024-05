شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشييع جثمان الراحل الفقيد الأمير بدر بن عبد المحسن والان نبدء بالتفاصيل

فيديو | خروج جثمان الأمير الراحل ⁧#بدر_بن_عبدالمحسن⁩ من جامع الإمام تركي في الرياض



عبر مراسل ⁧#الإخبارية⁩ عبد الله القرني pic.twitter.com/zczvs3L6zL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2024

الدمام - شريف احمد - خرج جثمان الأمير الراحل ⁧بدر بن عبد المحسن⁩ من جامع الإمام تركي في الرياض وذلك تمهيدا لدفنه. عبر مراسل ⁧This is a Twitter Status⁩ عبد الله القرني This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)وأُديت صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ثم شُيعت الجنازة.

رحيل الأمير ⁧بدر بن عبد المحسن

وأمس كان الديوان الملكي، أعلن أن الصلاة على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ستكون اليوم الأحد في الرياض.وسبق أيضا أن أعلن عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة.وأوضح أنه سيُصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.