شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تشييع جثمان الراحل الفقيد الأمير بدر بن عبد المحسن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - خرج جثمان الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن من جامع الإمام تركي في الرياض وذلك تمهيدا لدفنه. عبر مراسل This is a Twitter Status عبد الله القرني This is a Twitter Status— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)
وأُديت صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ثم شُيعت الجنازة.
وأمس كان الديوان الملكي، أعلن أن الصلاة على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ستكون اليوم الأحد في الرياض.
وأوضح أنه سيُصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.
فيديو | خروج جثمان الأمير الراحل #بدر_بن_عبدالمحسن من جامع الإمام تركي في الرياض— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2024
عبر مراسل #الإخبارية عبد الله القرني pic.twitter.com/zczvs3L6zL
وأُديت صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، ثم شُيعت الجنازة.
وأمس كان الديوان الملكي، أعلن أن الصلاة على صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، ستكون اليوم الأحد في الرياض.
رحيل الأمير بدر بن عبد المحسنوسبق أيضا أن أعلن عن وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة.
وأوضح أنه سيُصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
ورحل البدر بعد رحلة عطاء شعرية وثقافية امتدت على نحو خمسين عامًا، قضاها الأمير الشاعر غازلًا قصائده، مؤثرًا بها في المستمعين والقارئين داخل المملكة وخارجها، ومثريًا الشعر العربي بها.