«تعليم مكة» تشارك في بطولة First2024 للروبوت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك إدارة تعليم في منطقة مكة المكرمة في بطولة First2024 للروبوت والمقامة في مدينة الجبيل الصناعية خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الحالي والمؤهلة للنهائيات العالمية في دولة النرويج بفريق The cookies من بكة الثانوية وفريق مصابيح المجد الأهلية. وتلقى التصفيات دعما كبيرا من وزارتي الرياضة والتعليم، وعدد من الجهات الأخرى سعيا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالبحث والتطوير والابتكار وتنمية القدرات البشرية.

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