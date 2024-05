شكرا لقرائتكم خبر عن ينتهي بالتوظيف.. بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان والان نبدء بالتفاصيل

تفاصيل وشروط التقديم

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالشراكة مع "هدف"، عن بدء التقديم على برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف التابع للأكاديمية الصحية، وسيستمر حتى 13 من شهر مايو الحالي.وأكدت الهيئة أن التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، وعلى الراغبين في التقديم التأكد من إرفاق متطلبات القبول.وتشمل المتطلبات أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وألا يكون طالباً أو موظفاً أو على رأس العمل، أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتباً تقاعدياً، وأن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وأن يكون من حملة شهادة البكالوريوس في تخصصات الأحياء، والأحياء الدقيقة، والتقنية الحيوية، والفيزياء، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الطبية، وعلم الحيوان، وعلم النبات، والعلوم الطبية الحيوية. للتقديم— الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (@SchsOrg)وأشارت إلى أن مدة البرنامج تمتد إلى 12 شهراً تدريبياً، ويؤهل المتدربين للعمل بصفتهم مساعدين لطبيب الأسنان في الجوانب السريرية والإدارية داخل العيادة، وإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، والمساعدة على إجراءات طب الأسنان.