السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024، الذي يُقام يلال المدة من 06 إلى 09 مايو 2024م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويضم أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2024 أربعة معارض هي : المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية، والمعرض السعودي للطباعة والتغليف، والمعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية، والمعرض السعودي للتصنيع الذكي.

ويستعرض الحدث عددًا من الممكنات كعدالة المنافسة والبيئة التنافسية، وممكنات الاستدامة والتصدير، كما يضم المعرض المصاحب العديد من الأنشطة والفعاليات لدعم وتعزيز الصناعة في المملكة العربية السعودية، واستعراض تطورات الصناعة في المملكة ومناقشة سبل تحسينها وتطويرها. ويشارك في أنشطة الأسبوع ومعارضه أكثر من 500 شركة من 24 دولة، منها: 385 شركة عالميّة و115 شركة محليّة.