شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكثر من 29 ألف مترًا مكعبًا من مخلفات البناء برفحاء خلال أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال شهر أبريل الماضي 2024م، 29,440 متراً مكعباً من مخلفات الهدم والبناء، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة.

وأوضحت البلدية أنه جرى خلال نفس الفترة صيانة 406 من أعمدة الإنارة والفوانيس، ومعالجة وضع 38 حاوية، وإصلاح 567 متراً مربعاً من الأنترلوك، و371 متراً طولياً من بردورات الأرصفة، و197 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة 800 متر مربع من حفر الشوارع، وإغلاق 24 بلاغ نظافة، كما أنهت سفلتة جزء من طريق الشمال الدولي داخل نطاق المحافظة، بمساحة 12,600 متر مربع، وكشط جزء من طريق الملك سعود، بمساحة 12,700 متر مربع.

وأكدت أهمية التعاون المجتمعي من خلال رصد الملاحظات والرفع بها عبر التطبيق، لسرعة مباشرتها ومعالجتها من الأقسام المختصة.

