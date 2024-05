شكرا لقرائتكم خبر عن بريدة تعزز حضورها عالميًا في "مؤتمر تايلاند" للمدن المبدعة والان نبدء بالتفاصيل

خبر صحفي :



تسعى مدينة #بريدة إلى تفعيل تواجدها عالميًا؛ بوصفها مدينة مبدعة لدى #اليونسكو ضمن 70 مدينة على مستوى العالم، في "المؤتمر السنوي للمدن المبدعة لفنون الطهي في شبكة اليونسكو 2024م" المقام في #تايلاند خلال المدة 09 – 12 مايو الجاري.

للتفاصيل:https://t.co/4JJnIJT282 pic.twitter.com/kl9AsymdCb — غرفة القصيم (@QassimChamber) May 8, 2024



تطوير عناصر الإبداع والابتكار

أول مدينة خليجية

الدمام - شريف احمد - تسعى مدينة بريدة إلى تفعيل وجودها وبرامجها على مستوى العالم، بوصفها مدينة مبدعة لدى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، وذلك بمشاركتها ضمن 70 مدينة مبدعة على مستوى العالم، في "المؤتمر السنوي للمدن المبدعة لفنون الطهي في شبكة اليونسكو 2024" الذي سيقام في مملكة تايلاند، خلال المدة 09 - 12 مايو الحالي.وأوضح أمين عام غرفة القصيم محمد الحنايا، أن هذه المشاركة تأتي ضمن خطة ملف مدينة "بريدة المبدعة" لدى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة الذي تنظمه وتدعمه الغرفة، والمكلفة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، رئيس المكتب التنفيذي لإدارة ملف بريدة المبدعة، بإدارة الجانب الفني لهذا الملف وتفعيله، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وانطلاقًا من اهتمامات القيادة الرشيدة وحرصها على وجود المملكة وحضورها الفاعل، في جميع المحافل الدولية في مختلف المجالات، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. تسعى مدينة This is a Twitter Status إلى تفعيل تواجدها عالميًا؛ بوصفها مدينة مبدعة لدى This is a Twitter Status ضمن 70 مدينة على مستوى العالم، في "المؤتمر السنوي للمدن المبدعة لفنون الطهي في شبكة اليونسكو 2024م" المقام في This is a Twitter Status خلال المدة 09 – 12 مايو الجاري.للتفاصيل:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— غرفة القصيم (@QassimChamber)وأوضح المسؤول التنفيذي لمدينة بريدة لدى اليونسكو سليمان القفاري، أن مشاركة مدينة بريدة في هذا المؤتمر، الذي سيقام في مدينة فوكيت التايلاندية، ضمن أكثر من 70 مدينة مبدعة في فنون الطهي من مختلف دول العالم، وبحضور هيئة فنون الطهي بوزارة الثقافة، تأتي لتحقيق أهداف انضمام مدينة بريدة إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، ولتعزيز التعاون بين المدن الأعضاء وتبادل الخبرات والمبادرات فيما بينها.أضاف: يأتي ذلك أيضًا لطرح أفضل الممارسات والسبل لتطوير عناصر الإبداع والابتكار المعززة للتنمية الحضرية المستدامة، والسعي إلى بناء شراكات بين مدن فنون الطهي في شبكة اليونسكو.وكانت مدينة بريدة قد أدرجت في عام 2021 ضمن مدن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فنون الطهي، وتعد أول مدينة خليجية وثاني مدينة عربية في فنون الطهي، تنضم إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة.