السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 121 خيمة و 165 حقيبة إيوائية، استفاد منها 990 فرداً بواقع 165 أسرة.

ويأتي ذلك في امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.