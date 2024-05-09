شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تغير مسار سيارتها على الطريق السريع لتطمئن على شاب تعرض لحادث .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع مرئي تم تداوله على المنصات الاجتماعية، لفتاة قررت تغيير مسار سيارته على الطريق السريع، وذلك من أجل أن تطمئن على شاب تعرض لحادث وراءها.

وجاءت الفتاة خلال المقطع وكانت تسير بشكل طبيعي معلقة على المقطع قائلة: “صاحية مروقة ورايحة الصالون، أفتكره يوم عادي”.

وتفاجأت الفتاة بالشاب من خلفها، والذي اصطدم بالحاجز الخرساني، الواقع جانب الطريق، لتهرع الفتاة وتذهب إليه لتطمئن عليه محاولة إنقاذه.

وحصد المقطع على تفاعل واسع، حيث علق أحدهم قائلًا:” موقفها إنساني ونبيل وراعية فزعة رغم الخطورة والمغامرة لأنها عكست السير، وبكل الأحوال تستحق التحية”، وكتب آخر: “وقت الشدايد تبان بنات الرجال ، ردة فعلها عبارة عن فطرة وتربية سليمة لم تتجاهل ولم تنتظر، وهذا الموقف الأكثرية يفعله إذا صادف حادث سواء رجل أو إمرأة ،صغير أو كبير”.