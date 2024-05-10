تراند اليوم : بالفيديو: هيلاري كلينتون تكشف عن عرض قدمه زوجها أثناء رئاسة أمريكا لياسر عرفات ورفضه

صحيفة الخليج 365 : كشفت هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، عن عرض قدمه زوجها لياسر عرفات بشأن الدولة الفلسطينية، ورفضه.

وقالت كلينتون:" أثناء فترة رئاسة زوجي قُدم عرض للفلسطينيين برئاسة ياسر عرفات والاسرائيليين برئاسة إيهود باراك على أن يُمنح للإسرائيليين 4% مقابل 96% للفلسطينيين من الأراضي المحتلة وُتقام دولة فلسطينية".

وأضافت "لكن ياسر عرفات رفض العرض مما تسبب في أكبر مأساة في التاريخ حتى هذه اللحظة."

لو قبل ياسر عرفات بهذا العرض، لكان لدينا دولة فلسطينية منذ حوالي 24 عاماَ.