شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر و10 مشرفين.. مستجدات مشاركة طلاب المملكة في "آيسف 2024" والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة السعودية في آيسف 2024

35 موهوباً وموهوبةً

الدمام - شريف احمد - في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بدأ المنتخب السعودي للعلوم والهندسة تحضيراته للمشاركة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2024".وستبدأ مرحلة التدريبات النهائية في معسكر تدريبي لمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 10 مشرفين علميين.هذا إضافة إلى عددٍ من الطلبة المتطوعين الذين شاركوا في النسخ الثانية منهم مبتعثين في عددٍ من الجامعات الأمريكية.وتشهد النسخة الحالية منافسة عالية من 1700 طالب وطالبة يمثلون من 70 دولة حول العالم.وأبدى رئيس الوفد المشارك نائب أمين عام موهبة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، تفاؤله بمشاركة ونتائج متميزة في المجالات العلمية المختلفة التي تعود بالنفع على المملكة والبشرية جمعاء.وقالت مدير إدارة الموهوبين في وزارة التعليم الدكتور جواهر حمد اليوسف إن مشاركة المملكة في "آيسف" هذا العام ممثلة في وزارة التعليم ومركز الملك عبدالعزيز للموهبة ورجاله "موهبة" تأتي إيماناً واستشعاراً بأهمية دعم منظومة البحث والابتكار وصناعة المواطن المنافس عالميا.وذكرت أن الطلاب حصلوا هذا العام على تدريب مكثف بداية من إبداع 2024 الذي شارك فيه أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري.ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعًا في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالباً وطالبةً.وفي التصفيات النهائية وبعد الورشة التأهيلية، رشح منهم 35 موهوباً وموهوبةً لتمثيل المملكة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF. وأبدت الدكتور جواهر ثقتها بمشاركة مشرفة تليق بالمملكة وما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم واهتمام.