شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأحكام الحج والإثم للحجاج بدون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بناء على البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بتاريخ 1445/10/12هـ المتعلق بالحكم الشرعي للحج دون تصريح، وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في عموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 9 / 11 / 1445هـ، لتوعية المصلين بأحكام شعيرة الحج، وبيان أحكام النسك، وإرشاد من عزم على الحج لأن يكون حجّه مبروراً، للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ) رواه البخاري ومسلم.



وتضمن التوجيه الصادر من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لخطباء الجوامع على أهمية تنبيه من عزم على الحج بأن يتعلم صفته ويبصَّر نفسه بأحكام نسكه من خلال القراءة والسماع لما صدر عن العلماء المعتبرين في صفة الحج كما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة.

الالتزام بالتعليمات



وكذلك التأكيد على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخراج التصريح لمن أراد الحج، والإشارة إلى ما ورد عن هيئة كبار العلماء من عدم جواز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وبيان أن من حج بلا تصريح فهو آثم لمخالفته أمر ولي الأمر، ولما في ذلك من الإضرار بعموم الحجاج، والله عز وجل يقول في محكم كتابه : (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ يظلم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ).

أيضًا التأكيد على الالتزام بالتعليمات الصادرة من ولي الأمر لتنظيم الحج وتيسيره للناس من تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القلوب}، وكذلك توجيه الخطباء بالإشارة إلى ما ورد في البيان، بأن المكلف إذا لم يتمكن من استخراج تصريح الحج لحج الفريضة فإنه في حكم عدم المستطيع ؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ، وقوله سبحانه : { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}.