السعودية | الهيئة الوطنية للأمن السيبراني: أكثر من 900 جهة مستفيدة من «الحقيبة التوعوية للجهات الوطنية»

الخليج 365_الرياض

كشفت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن استفادة أكثر من 900 جهة وطنية من «الحقيبة التوعوية للجهات الوطنية» منذ إطلاقها بداية العام الماضي 2023م، بهدف تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي الجهات الوطنية، وإبراز دور الفرد كأحد خطوط الدفاع الأولى ضد التهديدات السيبرانية، بما يسهم في تحقيق التكامل المشترك في مجال التوعية السيبرانية.

وبينت الهيئة أنها أصدرت أكثر من15 نسخة ضمت أكثر من 175 مادة تثقيفية متنوعة، اشتملت على مجموعة واسعة من المواد التوعوية، وتركزت حول موضوعات عدة تطرقت إلى: التصيّد الإلكتروني، وأهمية النسخ الاحتياطي، وأمن البريد الإلكتروني، والتحديثات الأمنية، والتحقق الثنائي، وكلمات المرور الآمنة، وأمن الاجتماعات الافتراضية، وغيرها من الموضوعات التي تعزز من الممارسات الآمنة في بيئة العمل، وتسهم في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المستفيدة، لافتة إلى إمكانية وصول الجهات الوطنية لكافة إصدارات الحقيبة التوعوية من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني «حصين».

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في المملكة.