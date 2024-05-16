13 مسارا علميا لتأهيل «علماء المستقبل»

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بالشراكة مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، برنامج «علماء المستقبل» في نسخته الثانية في 13 مشروعا علميا تخصصيا وفق مسارات عدة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، بالشراكة مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، برنامج «علماء المستقبل» في نسخته الثانية في 13 مشروعا علميا تخصصيا وفق مسارات عدة. ويعد برنامج «علماء المستقبل» برنامجا تدريبيا بحثيا متكاملا يعنى بتأهيل عدد من الطلبة الموهوبين والمتميزين في مرحلة التعليم «المتوسط والثانوي» للبحث العلمي، وتهيئتهم للبحث والتطوير والابتكار وفق الأولويات الوطنية والتوجهات العلمية لرؤية المملكة 2030، ودعم الحصول على القبول في التخصصات المطلوبة لسوق العمل ضمن مسارات استراتيجية لبرنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي في الجامعات العالمية المرموقة. يذكر أن شروط التسجيل في البرنامج هي: أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية، وفي الصف الثالث متوسط أو الأول ثانوي، وأن يكون حاصلا على نسبة 99 % في السنة الدراسية الماضية، والحصول على درجة في اللغة الإنجليزية:

(TOFEL-53 أو IELTS-4.5 أو STEP-%75)، علما أن التسجيل متاح حتى 30 مايو 2024م.

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