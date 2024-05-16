شكرا لقرائتكم بحث تعديل طقس المشاعر المقدسة في حج 1445 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام: إن المركز سيجري أبحاثًا في حج 1445 هذا العام بهدف الوصول لتعديل الطقس على منطقة المشاعر، باستخدام تقنيات تعديل الطقس، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

حج 1445

ولفت خلال حديثه لقناة العربية إلى أن برنامج الاستمطار الصناعي في السعودية سجل إنجازات عظيمة؛ ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد (المشرع لهذه التجارب) إلى أن تدعو السعودية للانضمام للفريق الدولي لتقنيات تعديل الطقس، الذي يدخل الاستمطار تحت مظلته.

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نجاحات الاستمطار

وتابع أن من نجاحات الاستمطار عامة تحقيق أربعة مليارات متر مكعب من المياه، وما يترتب عليه من ربيع ونبات، إضافة لملاحظة قلة العواصف الغبارية؛ إذ سجلت لأول مرة الرياض “صفر عواصف غبارية”، كذلك القصيم وحائل. ‫