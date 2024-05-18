شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: الدولة وفرت ميزانيات لبناء وصيانة المساجد والان نبدء بالتفاصيل

بناء المساجد

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الدولة -حماها الله- ممثلةً بقيادتها الرشيدة، وفّرت ميزانيات بسخاء لبناء المساجد وصيانتها، وقد خصصت لأجل ذلك بنوداً في ميزانيتها.وقال إن ولاة الأمر - حفظهم الله - ومن باب تحقيق رؤية 2030، وكذلك لما للمواطنين من حق في المشاركة بأعمال الخير، سمحوا لنا في وزارة الشؤون الإسلامية بإتاحة الفرصة لمن يرغب من المواطنين بعمل الخير ببناء المساجد والتي هي من أعظم الأعمال، مشيراً إلى كثرة الطلبات والاحتياجات الواردة للوزارة في هذا الخصوص.وفي ختام حديثه دعا الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الله سبحانه وتعالى أن لا يحرم من قام ببناء المساجد الأجر وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.جاء ذلك خلال افتتاحه جامعي الهنوف الزوين وعلي الملحم في مدينة عرعر، في إطار زيارته لمنطقة الحدود الشمالية لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل.الجدير بالذكر، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق أن المشروعات التي نُفذت لخدمة بيوت الله عن طريق فاعلي الخير خلال الخمس سنوات الماضية، بلغت تكلفتها أكثر من 5 مليارات ريال، تنوعت مابين بناء جديد وترميم وفرش وأعمال تكييف.