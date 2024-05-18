شكرا لقرائتكم خبر عن "آيسف" و"آيتكس".. طلاب المملكة يواصلون تألقهم في أكبر المسابقات العالمية والان نبدء بالتفاصيل



كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية فوز طلاب السعودية في "آيسف 2024" و"آيتكس2024" ويأتي تحقيق الطلاب السعوديون 114 ميداليات وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس2024" ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.

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كذلك يعكس فوز طلاب أكاديمية طويق بـ9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة في مُسابقة ITEX للاختراعات والابتكارات التقنية، المستوى المُتقدم والمتطور الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والتنافسية العالية مما جعلهم يتفوقون على نظرائهم من كافة دول العالم. إنجاز وطني كبير لطلاب وطالبات المملكة ويأتي الإنجاز الوطني الذي حققه طلاب وطالبات المملكة في ITEX نتيجة العمل الدؤوب الذي تضطلع به أكاديمية طويق في تأهيل وتطوير القدرات الوطنية لتمثيل المملكة العربية السعودية، في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية، من خلال إقامة معسكرات وبرامج تعليمية مكثفة تزوّدهم بالمهارات اللازمة في مجالات التقنيات الحديثة.

وفوز طلاب وطالبات أكاديمية طويق بميداليات مسابقة "ITEX" يأتي بعد تطويرهم لمشاريع مبتكرة في المجالات التالية: الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.

هذا الأمر الذي أثبت للعالم أجمع مستوى كفاءة المواهب السعودية وتفوقها على نظرائها من كافة دول العالم. دعم وتمكين الكوادر الوطنية السعودية هذا وتسعى أكاديمية طويق إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية من مختلف الفئات العمرية، بأهم المهارات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة عبر منهجيّة تعليم قائمة على التطبيقات العمليّة.

ولفت الجناح الخاص بأكاديمية طويق المُشارك في معرض "ITEX" العديد من الزوّار من المستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم.

وجاء هذا نظير المشاريع الابتكارية المعروضة فيه، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة عن 10 ابتكارات واعدة. الدمام - شريف احمد - تُعد النجاحات الوطنية التي يُحققها الطلبة السعوديون في أهم المحافل الدولية مثل "آيسف" و"آيتكس"، ثمرة العناية الدائمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -يحفظهما الله-.كما يحقق هذا مُستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية السعودية 2030.ويأتي تحقيق الطلاب السعوديون 114 ميداليات وجائزة كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس2024" ضمن أكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار، مواصلين بذلك إنجازاتهم السابقة التي حققوها في ذات المُسابقتين بنسخها الماضية.كذلك يُترجم الإنجاز المتحقق الجهود المُشتركة للمؤسسات التعليمية والخاصة التي تقودها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وأكاديمية طويق ومدارس مسك، لتأهيل الطلبة وتنمية مواهبهم وقدراتهم؛ ليواصلوا تمثيل المملكة في المحافل الدولية والعالمية.كذلك يعكس فوز طلاب أكاديمية طويق بـ9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة في مُسابقة ITEX للاختراعات والابتكارات التقنية، المستوى المُتقدم والمتطور الذي وصلت إليه الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والتنافسية العالية مما جعلهم يتفوقون على نظرائهم من كافة دول العالم.ويأتي الإنجاز الوطني الذي حققه طلاب وطالبات المملكة في ITEX نتيجة العمل الدؤوب الذي تضطلع به أكاديمية طويق في تأهيل وتطوير القدرات الوطنية لتمثيل المملكة العربية السعودية، في كبرى المنافسات الإقليمية والعالمية، من خلال إقامة معسكرات وبرامج تعليمية مكثفة تزوّدهم بالمهارات اللازمة في مجالات التقنيات الحديثة.وفوز طلاب وطالبات أكاديمية طويق بميداليات مسابقة "ITEX" يأتي بعد تطويرهم لمشاريع مبتكرة في المجالات التالية: الأتمتة والتصنيع، تقنية المعلومات والاتصالات، المواد، التعليم، البيئة، الصحة، المنتجات المنزلية والمكتبية.هذا الأمر الذي أثبت للعالم أجمع مستوى كفاءة المواهب السعودية وتفوقها على نظرائها من كافة دول العالم.هذا وتسعى أكاديمية طويق إلى دعم وتمكين الكوادر الوطنية من مختلف الفئات العمرية، بأهم المهارات في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة عبر منهجيّة تعليم قائمة على التطبيقات العمليّة.ولفت الجناح الخاص بأكاديمية طويق المُشارك في معرض "ITEX" العديد من الزوّار من المستثمرين ورجال الأعمال من حول العالم.وجاء هذا نظير المشاريع الابتكارية المعروضة فيه، والتي حصدت 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة عن 10 ابتكارات واعدة.