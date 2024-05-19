شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف": 50 مركزًا ونقطة ميدانية توعوية لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استكمال جاهزيتها الميدانية والتوعوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

ويأتي هذا عبر مراكزها ونقاطها الميدانية التوعوية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، ومنافذ الدخول البرية ومدن الحجاج. خدمات الحجاج وتشارك الرئاسة العامة في حج هذا العام بـ 50 مركزًا ونقطة ميدانية توعوية مزودة بعدد من خدماتها التقنية ومشاريعها الرقمية النوعية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

وهيأت الرئاسة العامة مقراتها في سبع مناطق لتكون محطات مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا إضافةً إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، وفي منافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف. متابعة تنفيذ خطة الحج كما استثمرت الرئاسة العامة الشراكات مع الجهات ذات الصلة مستنيرة برؤية المملكة 2030، بتفعيل مبادراتها التوعوية في عدد من المطارات ومحطات القطار التي تستقبل حجاج هذا العام.

وكلفت الرئاسة العامة للعمل في موسم الحج، ما يقارب 800 موظف مؤهل ومن ذوي الكفاءة والخبرة، يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها.

وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الحج والإشراف على برامجها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

