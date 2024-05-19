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تراند اليوم : شاهد.. آخر صور للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني لحظة إقلاعها من موقع حفل افتتاح سد "قيز قلعة سي"

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صحيفة الخليج 365 : نشرت وكالة إرنا، الصور الأخیرة للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإیراني رئيسي في ختام افتتاح سد "قيز قلعة سي".

وأظهرت الصور المروحية، أثناء إقلاعها بعد الانتهاء من حفل السد في محافظة أذربيجان.

و تكثف السلطات الإيرانية جهودها للعثور على المروحية التى تقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي والتي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأطلق الهلال الأحمر، بالإضافة إلى العناصر العسكرية والشرطية المساعدة، عملية واسعة النطاق للبحث عن هذه المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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