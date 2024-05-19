تعريف طلاب جامعيين بأهمية تطبيق نظام المنافسة

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وهدف اللقاءان إلى نشر ثقافة المنافسة بين الطلاب لتعزيز الوعي، وإثراء المعرفة المتخصصة، كما تناول اللقاء شرح حول أهمية تطبيق نظام المنافسة؛ ودوره في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية.
كما تطرق اللقاءان إلى التعريف ببرامج الاستدامة والتصحيح، إضافة إلى التركز الاقتصادي وأنواعه ومنهجية وإجراءات دراسة طلب التركز الاقتصادي.
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