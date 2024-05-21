تراند اليوم : المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: واشنطن تلقت طلبا من إيران للمساعدة في البحث عن تحطم المروحية الرئاسية

صحيفة الخليج 365-وكالات: كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، عن تقدم إيران بطلب إلى واشنطن للمساعدة بعد تحطم طائرة الرئيس الإيراني " إبراهيم رئيسي" ، ما أسفر عن مصرعه ومرافقيه أمس .

وأوضح ميلر في مؤتمر صحفي : "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة، وأوضحنا لهم أننا سنقدمها، كما نفعل استجابة لطلب أي حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف.. لكن في النهاية لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة".

ورفض ميلر تحديد ماهية المساعدة التي طلبتها إيران ، قائلا :لم يكن من الممكن مساعدة الإيرانيين "لأسباب ذات طبيعة لوجستية بالدرجة الأولى" .