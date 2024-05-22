ويناقش أصحاب المعالي والخبراء والمختصون المعنيون بمكافحة الفساد خلال المؤتمر الذي يستمر يومين، عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، من أبرزها:
مكافحة الفساد وسيادة القانون، والصعوبات والفرص في طريق القضاء على الفساد، والتعاون الدولي المستدام من أجل مستقبل مشترك، وتعزيز الأطر الدولية الرامية لمكافحة الفساد، وبناء حوكمة مبتكرة لمكافحة الفساد، وبناء الشراكات الدولية وبناء القدرات ذات الصلة بمكافحة الفساد، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مكافحة الفساد، وتضافر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ورفع مستوى امتثال الشركات لتعزيز النزاهة ومراقبتها.
كما يشهد المؤتمر مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وهونغ كونغ في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تشارك في المؤتمر الثامن للجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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