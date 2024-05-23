شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بنغلاديش: فخورون بانضمامنا إلى مبادرة "طريق مكة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري، بمبادرة طريق مكة وعدها دليلًا واضحًا على التزام المملكة الراسخ بجعل رحلة الحج أكثر سلاسة وسهولة وراحة للحجاج من جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لحكومة المملكة على دعمها الدائم والمتواصل في خدمة لضيوف الرحمن، معربًا عن فخر بلاده بانضمامها لهذه المبادرة النوعية، التي تتيح لحجاج بنغلاديش، إتمام إجراءات الحج بسلاسة قبل التوجه إلى المملكة.

التعاون الفعّال بين البلدين

وثمن سفير بنغلاديش لدى المملكة التعاون الفعّال بين حكومتي البلدين، إذ ينفذ الخدمة في بنغلاديش بمطار دكا فريق سعودي يقدمون الخدمات لضيوف الرحمن بسلاسة وفاعلية كبيرة.



وأكد أن هذه التجربة خففت على الحاج مشاق كثيرة، وحظيت بتقدير واسع من بين الأوساط الشعبية والرسمية في بنغلاديش، معربًا عن امتنانهم العميق لقيادة المملكة على خدماتها المستمرة والمثالية للأمة الإسلامية.