السعودية | بـ 46 مئوية.. الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق: (جازان، وعسير، والباحة) قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضح المركز أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة 46 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في الدمام والخرج 44 مئوية، ومكة المكرمة ووادي الدواسر 43 درجة، وكل المدينة المنورة والرياض وشرورة وحفر الباطن وعرفات ومنى ومزدلفة والتنهات والدهناء والصمان 42 مئوية.