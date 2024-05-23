وجوههن ملطخة بالدماء.. إسرائيل تنشر فيديو جديدة لأسر حماس مجندات إسرائيليات في 7 أكتوبر

صحيفة الخليج 365: بثت إسرائيل خلال الساعات الماضية فيديو جديد يظهر لحظة أسر مجندات في قاعدة عسكرية يوم السابع من أكتوبر، الماضي على أيدي مقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحماس.

وفي تلك اللقطات التي تستمر لأكثر من ثلاث دقائق والمأخوذة من مقطع فيديو مدته ساعتين صوره مقاتلون من حماس وفقا للعائلات، ظهرت بعض المجندات بوجوه ملطخة بالدماء، جالسات على الأرض في ملابس النوم وأيديهن مقيدة خلف ظهورهن.

فيما حاولت بعضهن التحدث إلى مقاتلي حماس بالإنكليزية مع علامات ذعر ظاهرة بوضوح على وجوههن، ليتم نقلهن بعد ذلك وسط صيحات عناصر حماس في سيارة جيب عسكرية، تحت إطلاق نار كثيف.