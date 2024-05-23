شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة المكرمة تقبض على وافد يروج لحملات حج وهمية بغرض الاحتيال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.

كما ضُبط بحوزته مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.