شاهد.. عريس مصري يقبل قدم عروسه في حفل الزفاف لسبب غريب

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قيام عريس مصري بتقبيل قدم زوجته في حفل الزفاف أمام المعازيم.

وأظهر الفيديو، العريس في العقد الخامس من عمره، يقبل قدم عروسه السورية، (40 عاماً)، بعد أن ألبسها شبكتها في قدميها وليس في يديها.

وقال العريس إنه كان يبحث عن أنثى تقدر قيمته وتطلب هي منه الزواج، وهو ما فعلته "سوزان" والتي طلبت منه الزواج قائلة: " ممكن من فضلك لو سمحت تتزوجني".

وأشار إلى أنه رد عليها قائلا، إنه سوف يقيم لها حفل زفاف "يتعجب له الجميع".

وروت العروس موقفاً مع زوجها حينما كانت تمر بأزمة كبيرة فوقف إلى جانبها وساعدها، وقال لها: "بيت أخوكي مفتوح لكِ ولأبنائك وسوف أترك المنزل لكم".