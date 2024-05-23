ملازم كويتي يطلق النار في مطار الكويت بعدما رفض رئيسه في العمل منحه إجازة مرضية

صحيفة الخليج 365: شهد مطار الكويت واقعة غريبة من نوعها بعدما قام ضابط برتبة ملازم أول بإطلاق النار «طلقة واحدة» في الهواء، على رئيسه برتبة عقيد، أمام المسافرين.

البداية

ووقعت المشاجرة بين الضابطين عبر الهاتف، بعدما اتصل الملازم أول بالعقيد وحدث بينهما خلاف، ثم تحول لمواجهة حقيقية في المطار الذي يعملان به.

سبب الخلاف

وحدث الخلاف بسبب الإجازات المرضية التي يحصل عليها الملازم، واعترض عليها العقيد، قبل أن تبدأ المشاجرة، بحسب صحيفة الرأي.

وبعدها ذهب الملازم إلى مبنى الإدارة في المطار وعندما شاهد العقيد أخرج مسدسه وأطلق النار بالهواء، ثم فر هاربا إلى خارج البلاد.

وتم تسجيل قضية حيث صدر قرار من المحقق بإلقاء القبض على الملازم الذي تبين أنه غادر الكويت عن طريق المطار قبل أن يصدر قرار بمنعه من السفر.