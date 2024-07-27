شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: انكسار الموجة الحارة بسبب تدهور مؤقت للمرتفع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك انكسارا للموجة الأشد في الحرارة بسبب تدهور "مؤقت" للمرتفع الجوي نتيجة ضغط الكتلة الشمالية الأقل حرارة بدأ منذ أمس الجمعة على قطاعات شمال الجمهورية "الساحل الشمالي ومطروح والمحافظات الساحلية".

وأضاف فهيم، أن الانخفاض يشمل أيضًا وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا، لكن تستمر الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة مع انكسار طفيف على مناطق إقليم الصعيد "من سوهاج حتى أسوان".

وأشار إلى أنه سوف يستمر توغل الكتلة الهوائية منخفضة الحرارة طوال الأسبوع القادم لتهدأ حرارة الأجواء بحوالي 4 - 5 درجات على مناطق شمال الدلتا والوجه البحري والقاهرة وحتى سوهاج مع انكسار 3 درجات على جنوب الصعيد ويستمر الوضع مع ارتفاع طفيف آخر الأسبوع.

وأوضح فهيم، أننا ما زلنا فى نهاية الأسبوع الثالث من أبيب يعني فعليًا في منتصف الصيف شديد الحرارة وما زالت الأجواء شديدة الحرارة لكنها طبعًا أقل من الموجة الحالية.



