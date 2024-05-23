بحث التقارير الإعلامية وأهميتها ومجالاتها وأبرز أنواعها بهيئة الصحفيين بمكة نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل " إعداد التقارير الإعلامية " وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية... جدة: جدة: دوت الخليج 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل من العام 2024م، وذلك... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ منظمة الفاو تتظم ورشة عمل النحل بمشاركة 22 متدربة نفذت منظمة الفاو ورشة العمل بعنوان ( تنمية مهارات المرأة الريفية في مجال القيمة المضافة لمنتجات النحل وتنويعها ) ضمن برنامج التعاون... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ وصول الفوج الأول من حجاج باكستان إلى مكة المكرمة استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت"اليوم، الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة 1200 حاج من أصل 70 ألف حاج باكستاني... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ باقة اليوم الواحد تحسم تسرب يوم عرفات للقضاء على تسرب الحجاج غير النظاميين المتواجدين داخل العاصمة المقدسة يوم عرفات، تدرس وزارة الحج والعمرة إطلاق باقة اقتصادية (باقة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ التدريب شرط تشغيل طائرات الدرونز ألزمت هيئة الطيران المدني مشغلي الطائرات دون طيار «الدرون» بضرورة اجتياز التدريب المحدد من جهات التدريب المعتمدة من الهيئة، ويشمل... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 15 ذو القعدة 1445 هـ 15 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التوقعات بهطول الأمطار التي تؤدي لجريان السيول على مرتفعات مكة والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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