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بحث التقارير الإعلامية وأهميتها ومجالاتها وأبرز أنواعها بهيئة الصحفيين بمكة
نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل " إعداد التقارير الإعلامية " وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية...
السعودية تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF
فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة...
ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل من العام 2024م، وذلك...
منظمة الفاو تتظم ورشة عمل النحل بمشاركة 22 متدربة
نفذت منظمة الفاو ورشة العمل بعنوان ( تنمية مهارات المرأة الريفية في مجال القيمة المضافة لمنتجات النحل وتنويعها ) ضمن برنامج التعاون...
وصول الفوج الأول من حجاج باكستان إلى مكة المكرمة
استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت"اليوم، الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة 1200 حاج من أصل 70 ألف حاج باكستاني...
باقة اليوم الواحد تحسم تسرب يوم عرفات
للقضاء على تسرب الحجاج غير النظاميين المتواجدين داخل العاصمة المقدسة يوم عرفات، تدرس وزارة الحج والعمرة إطلاق باقة اقتصادية (باقة...
التدريب شرط تشغيل طائرات الدرونز
ألزمت هيئة الطيران المدني مشغلي الطائرات دون طيار «الدرون» بضرورة اجتياز التدريب المحدد من جهات التدريب المعتمدة من الهيئة، ويشمل...
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التوقعات بهطول الأمطار التي تؤدي لجريان السيول على مرتفعات مكة والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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