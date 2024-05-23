اخبار السعوديه

استمرار التوقعات بهطول الأمطار التي تؤدي لجريان السيول على مرتفعات مكة والجنوب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

بحث التقارير الإعلامية وأهميتها ومجالاتها وأبرز أنواعها بهيئة الصحفيين بمكة

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ، ورشة عمل " إعداد التقارير الإعلامية " وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية...

0bd2065b45.jpg15 ذو القعدة 1445 هـ

تفوز بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي ITF

فازت المملكة العربية السعودية بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، وذلك على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم في مدينة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل من العام 2024م، وذلك...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

منظمة الفاو تتظم ورشة عمل النحل بمشاركة 22 متدربة

نفذت منظمة الفاو ورشة العمل بعنوان ( تنمية مهارات المرأة الريفية في مجال القيمة المضافة لمنتجات النحل وتنويعها ) ضمن برنامج التعاون...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

وصول الفوج الأول من حجاج باكستان إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية "أشرقت"اليوم، الفوج الأول من حجاج باكستان البالغ عددهم قرابة 1200 حاج من أصل 70 ألف حاج باكستاني...

icon-byline.pngمكة المكرمة دوت الخليج
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

باقة اليوم الواحد تحسم تسرب يوم عرفات

للقضاء على تسرب الحجاج غير النظاميين المتواجدين داخل العاصمة المقدسة يوم عرفات، تدرس وزارة الحج والعمرة إطلاق باقة اقتصادية (باقة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

التدريب شرط تشغيل طائرات الدرونز

ألزمت هيئة الطيران المدني مشغلي الطائرات دون طيار «الدرون» بضرورة اجتياز التدريب المحدد من جهات التدريب المعتمدة من الهيئة، ويشمل...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png15 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التوقعات بهطول الأمطار التي تؤدي لجريان السيول على مرتفعات مكة والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا