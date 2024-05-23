شكرا لقرائتكم خبر عن حصدوا جوائز محلية وعالمية.. تعليم الأحساء يحتفي بـ 34 طالبًا وطالبة من ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت إدارة التعليم بمحافظة الأحساء اليوم الخميس، بتكريم 34 طالباً وطالبةً من ذوي الإعاقة حققوا جوائز على المستوى المحلي والعالمي خلال العام الحالي 1445هـ.

وأوضح مدير تعليم الأحساء حمد العيسى، أن هذه الجوائز العالمية شملت 18 جائزة ثقافية، و16 رياضية، مما يؤكد الجهود والدعم والتحفيز الذي لقيه هؤلاء من أسرهم ومعلميهم لتحقيق هذا الإنجاز، منوهاً بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على بذل الكثير وتوفير جميع الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة ليكونوا أعضاء فاعلين يؤدون أدوارهم في المجتمع وفي بناء هذا الوطن المعطاء.

وشاهد الجميع عرضاً عن قسم ذوي الإعاقة بتعليم الأحساء، الذي يضم 249 معهداً وبرنامجاً، يستفيد من خدماته 4151 طالباً وطالبة.

وفي ختام الحفل، سلم مدير التعليم، وأمين الأحساء المهندس عصام الملاّ، الشهادات والهدايا على الفائزين والفائزات بمشاركة أولياء أمورهم.

