شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يكرم 1114 من الطلبة المتفوقين خلال حفل "سفراء التفوق" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم الخميس، أوائل الطلبة المتفوقين للعام الدراسي، البالغ عددهم 1114 طالبًا وطالبة، في حفل "سفراء التفوق" الذي أقامته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، وعدد من قيادات تعليم جدة وأولياء أمور الطلبة المكرمين، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير التعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، قدّمت خلالها الشكر لسمو محافظ جدة على رعايته للحفل وحرصه على مشاركة المتفوقين فرحة تفوقهم.

دعم القيادة لتحسين التعليم ونوّهت بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بالتعليم وتجويد مخرجاته من خلال رؤية المملكة 2030، وبناء جيل متعلم منتمٍ لوطنه يحمل مهارات المستقبل لينافس عالميًا في شتى المجالات.

عقب ذلك شاهد سموّه والحضور أوبريتاً بعنوان "نظرة فخر" قدّمه طلاب وطالبات تعليم جدة.

ثم ألقى الطالب عبدالله آل مسعود كلمةَ المكرّمين نيابة عنهم، وفي الختام كرّم الأمير سعود بن جلوي الرعاة وشركاء النجاح ، ثم التقطت الصور التذكارية لسموه مع الطلاب والطالبات المكرمين.