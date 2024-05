شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة.. الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

موعد تحسن الطقس

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقة الرياض محذرًا من طقسها.وأوضح مركز الأرصاد أن الرياض تشهد أتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية حتى 3-5 كم. المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)بين المركز الوطني للأرصاد أن هذا الطقس يشمل الأفلاج والسلسل، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 من صباح غد الجمعة.