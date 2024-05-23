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رياح وأتربة.. الأرصاد يحذر من طقس الرياض

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقة الرياض محذرًا من طقسها.
وأوضح مركز الأرصاد أن الرياض تشهد أتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية حتى 3-5 كم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

موعد تحسن الطقس

بين المركز الوطني للأرصاد أن هذا الطقس يشمل الأفلاج والسلسل، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 من صباح غد الجمعة.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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