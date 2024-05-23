شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة.. الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارً أصفر على منطقة الرياض محذرًا من طقسها.
وأوضح مركز الأرصاد أن الرياض تشهد أتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية حتى 3-5 كم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 من صباح غد الجمعة.
وأوضح مركز الأرصاد أن الرياض تشهد أتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة تشمل رياحًا نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية حتى 3-5 كم. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #السليل— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) May 23, 2024
للتفاصيل https://t.co/nikUyCegTI #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/4kSNJyNSnn
موعد تحسن الطقسبين المركز الوطني للأرصاد أن هذا الطقس يشمل الأفلاج والسلسل، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.
وأوضح أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ3 من صباح غد الجمعة.