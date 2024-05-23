شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حائل تواصل رفع كفاءة الطرق بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

تحسين المشهد الحضري

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق حي قرطبة، وحي الشفاء، وحي صلاح الدين، وحي الرصف، وحي الوادي، وحي الأثير، وحي الملك عبد الله ، وطريق الملك عبد العزيز بحائل.وذلك من خلال السفلتة، وإنشاء أرصفة، وإعادة تأهيل وإنارة الطرق الرئيسة والفرعية، ورفع كفاءة الميادين والشوارع والأحياء الداخلية.وأوضحت أن ذلك يأتي لتحسين المشهد الحضري ضمن مشاريع صيانة وتأهيل البنية التحتية.وتستكمل الأمانة إنشاء جسر الأديرع أحد مشاريع البنية التحتية لأمانة حائل، الذي يسهم في درء مخاطر السيول، وتحقيق الجودة والسلامة وفق أعلى المعايير، وذلك للإيفاء بمتطلبات برنامج جودة الحياة، وتعزيز أنسنة المدن بالمنطقة.