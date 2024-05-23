منظمة الفاو تتظم ورشة عمل النحل بمشاركة 22 متدربة

نفذت منظمة الفاو ورشة العمل بعنوان ( تنمية مهارات المرأة الريفية في مجال القيمة المضافة لمنتجات النحل وتنويعها ) ضمن برنامج التعاون الفني بين منظمة " الفاو " والوزارة لتعزيز تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة واستمرت الورشة لمدة 3 ايام في مركز تطوير صناعة النحل بوادي نمار أهداف الدورة وتهدف الدورة إلى تزويد المشاركات بالمعرفة والمهارات الاساسية المتعلقة بإنتاج ومعالجة وتسويق المنتجات ذات القيمة المضافة المشتقة من نحل العسل وتعريف المتدربات بالمهارات والمعرفة في مجال إنتاج وتجهيز منتجات العناية بالجسم المشتقة من النحل وتعريف المتدربات بمفاهيم إدارة الأعمال والتسويق



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