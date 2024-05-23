شكرا لقرائتكم خبر عن جح 1445.. 71 فرقة إسعافية في خطة "الهلال الأحمر" بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عن خطتها التشغيلية لموسم حج عام 1445ه في كامل المنطقة، وذلك بناء على ما جرى اعتماده.

وأوضح مدير الفرع د. أحمد بن علي الزهراني، أن الخطة تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة، التي تستمر حتى 15 من شهر محرم المقبل.

وأشار إلى أن الخطة التي ينفذها 45 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، تحوي 71 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز، بدعم أحدث الآليات بالمنطقة، واستعداد تام لخدمة الإسعاف الجوي، ينفذها أكثر من 690 موظفًا من مختلف التصنيفات والوظائف.

زيادة القوة التشغيلية

وأفاد الدكتور الزهراني بأنه في هذا العام ستزداد القوة التشغيلية في المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به بشكل متناسق مع أعداد المصلين حسبما تدعي الحاجة لذلك.

بالإضافة إلى ما يقارب 500 متطوع ومتطوعة، يعملون من خلال الحضور في المسجد النبوي، والتغطية الإسعافية في جميع أقسامه وساحاته على مدار الساعة، مجهزين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم الحج.



وأوضح أن الخطة شملت غرفة القيادة والتحكم بالمنطقة بخدمات الترحيل والتوجيه الطبي، التي تبدأ من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني الذي يحتوي على 9 لغات، ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الأقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الإلكتروني.

وأيضًا مباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها لأقرب مستشفى، وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة إلكترونية بالكامل.

وتجري متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الإلكتروني، وإصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج في أسرع وقت ممكن.