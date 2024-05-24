شكرا لقرائتكم خبر عن حجاج الصين يشيدون بحسن الضيافة والاستقبال خلال وصولهم لمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

إشادة بالضيافة والاستقبال

الدمام - شريف احمد - استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، الفوج الأول القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام بمكة المكرمة.وفور وصولهم إلى مقر مساكنهم في مكة المكرمة كان في استقبالهم فريق العمل بالحفاوة والترحيب وتقديم الهدايا والورد وماء زمزم مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن.كما وُزِّعَت بطاقة "نسك" على الحجيج فور وصولهم إلى مقر سكنهم.وعبّر حجاج الصين عن سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة، في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال الذي يجسد مدى اهتمام المملكة بضيوف بيت الله الحرام.