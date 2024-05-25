شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. رياح شديدة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم من رياح شديدة على المدينة المنورة والمهد والعيص وخيبر والعلا.

وتشمل تأثيراتها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (50 - 59 ) كيلومتراً /ساعة وارتفاع في الأمواج.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً. طقس السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يستمر تاثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.

