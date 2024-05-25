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المدينة المنورة.. 12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية منذ مطلع ذي القعدة

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واس- المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى أكثر من 12,066 حاجًّا خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1 - 17 من ذي القعدة الجاري.
وذلك ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.
المدينة المنورة.. 12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية- واس

المراكز الصحية

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن 10,748 حاجًّا تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1323 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذُ مطلع شهر ذي القعدة الجاري.
كما أجريت 31 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 38 حاجاً من عدة جنسيات، إلى جانب 37 جلسة لغسيل الكلى .
المدينة المنورة.. 12 ألف حاج تلقوا خدمات صحية- واس
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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