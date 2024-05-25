شكرا لقرائتكم خبر برنامج «ستار» يدعم إنتاج الفنون الأدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية إطلاق برنامج ستار، وهو أحد برامج مبادرة دعم الإنتاج، التي تستهدف الشركات والمؤسسات والجمعيات، والفرق المسرحية وأندية الهواة العاملة في قطاع المسرح والفنون الأدائية.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الجدوى في الإنتاج المحلي (ماليا وإداريا وفنيا)، وتحفيز المستفيدين على الاستثمار في القطاع، وتطوير وإدارة برامج الدعم لأعمال الإنتاج المسرحي بشتى قطاعاته، إضافة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن دخول الكيانات الراغبة في الاستثمار بالقطاع.

وتخضع الأعمال المتقدمة للمراجعة من لجان عدة للتحقق من استيفاء شروط الأهلية ومعايير المفاضلة بين المتقدمين.

يلي ذلك، بدء المقبولين بتنفيذ أعمالهم الخاصة بالمسرح والفنون الأدائية.

ويسهم البرنامج في تطوير إمكانات المستفيدين من الناحية الفنية والمالية والإدارية، وتحفيز الإنتاج المسرحي في القطاع بالشكل المأمول والمستدام، وتطوير خبرات الممارسين في القطاع المسرحي والإنتاجي.

يشار إلى أن لدى الأعمال المستفيدة من برنامج ستار، الفرصة للترشح للمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية، داعية الراغبين في المشاركة بالبرنامج إلى قراءة الشروط والأحكام العامة عبر الرابط المخصص.