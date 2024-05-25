جامعة الملك خالد تحقق المركز الـ111 بين الجامعات الشابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت جامعة الملك خالد المركز الـ111 عالميا بين الجامعات الشابة، وفق تصنيف مؤسسة التايمز، كما حققت المرتبة الـ127 بين الجامعات الآسيوية وفق بيانات مؤسسة التصنيف نفسها. وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور حامد القرني، أن هذه المراكز تشكل تقدما مميزا لأداء الجامعة، وتعد هي الأعلى لها منذ نشأتها في فئتي التصنيف المشار إليهما، حيث تم تقييم الجامعة في فئتي التصنيف من خلال عدد من المعايير النوعية، والتي تشمل النظرة العالمية للجامعة، وجودة منتج الجامعة البحثي وبيئتها البحثية والابتكارية.

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