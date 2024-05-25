«نورة» أول فيلم سعودي يشارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي

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والفيلم من إخراج وكتابة توفيق الزايدي، وبطولة كل من: ماريا بحراوي، يعقوب الفرحان، وعبدالله السدحان، كأول فيلم سعودي يشارك في مسابقة مهرجان كان السينمائي، وهو أحد أفلام برنامج «ضوء لدعم الأفلام» التي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صناع الأفلام السعوديين المحترفين، وانطلاقا من اهتمامها بتعزيز الإنتاج المحلي في المملكة، ودعما للمواهب الوطنية في قطاع صناعة الأفلام.
وكانت هيئة الأفلام شاركت في مهرجان كان السينمائي بنسخته الـ77، بجناح يسلط الضوء على الثراء الثقافي والسينمائي.
ونظمت الهيئة ندوات حوارية، أبرزها جلسة نقاش بعنوان: «صور في المملكة العربية السعودية: نورة»، استضافت خلالها أبطال فيلم نورة، ناقشوا فيها تفاصيل العمل، ودعم هيئة الأفلام المقدم للفيلم خلال «ضوء»، وشخصية نورة وباقي شخصيات الفيلم.
وذكر الكاتب والمخرج توفيق الزايدي خلال الجلسة، أن «دور هيئة الأفلام يبرز بدعم الفيلم، مشيرا إلى أبرز الأسباب التي أدت لاختيار اسم فيلم نورة، وهي أنه اسم يمثل المرأة القوية».
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