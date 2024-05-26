شاهد.. أول صورة لـ "سفاح النساء" في مصر.. والكشف عن ما فعله بضحاياه قبل قتلهن

صحيفة الخليج 365: نشرت وسائل إعلام مصرية أول صورة ل "سفاح النساء"، المتهم بقتل 3 فتيات والتخلص من جثثهن على طريق «الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوي».

وقالت التحريات إن المتهم تعمد تقييد ضحاياه أثناء ممارسة العلاقة معهن، ثم قام بتعذيبهن والتعدي عليهن بالضرب بأدوات حادة حتي الموت، ثم يتخلص من الجثث في الصحراء بنطاق محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.

وكانت الأجهزة الأمن المصرية قد ألقت صباح السبت، القبض على المتهم بقتل 3 سيدات.

وكشفت تحريات الأمن العام أن المتهم يدعى كريم ومن مواليد 1987 وكان يعمل معلما وبعد تركه التدريس عمل في التجارة لفترة.