شكرا لقرائتكم خبر نقل ترددي للكبار وذوي الإعاقة داخل الحرم المكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرصا على خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، عملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توفير النقل الترددي عبر الساحات الشرقية للمسجد الحرام من خلال عربات جولف ترددية وعربات كهربائية للطواف والسعي يستطيع القاصد الاستفادة منها من خلال تطبيق «تنقل» يمكن حجز عربة كهربائية، يستطيع القاصد الوصول إليها عبر نقاط عدة وهي: مدخل جسر المروة باب 25، مدخل سلم الأرقم باب 16، مدخل جسر أجياد باب 5، مدخل جسر الشبيكة باب 66، مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5.

وتتوفر العربات اليدوية في موقعين هما: مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19، ومدخل الساحة الغربية جسر أجياد، إضافة إلى توفر خدمة دفع العربات المجانية تطوعا بلا مقابل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موقعين، الأول عند مدخل أجياد من الداخل للدور الأرضي الذي يخدم المعتمرين في المطاف الأرضي، والموقع الثاني في الصفا الدور الثاني ويخدم المعتمرين في المسعى.

كما عملت على تجهيز المصليات بأفضل الأدوات والخدمات المخصصة لذوي الإعاقة، وزودتها بماء زمزم، ومصاحف وكتيبات تعينهم على أداء مناسكهم، كما تتميز هذه المصليات بقربها من الأبواب تسهيلا لحركة دخولهم وخروجهم.

وبإمكان القاصد من ذوي الإعاقة التوجه إلى أي من المصليات ال 3 الخاصة بالرجال الواقعة في توسعة الملك فهد - رحمه الله - الدور الأول مقابل باب 91 ، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب 68، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة.

حجز العربات الكهربائية: