شكرا لقرائتكم خبر عن "لا حج بلا تصريح".. "الداخلية" تلقي الضوء على أنظمة وتعليمات الحج والان نبدء بالتفاصيل



وتستهدف أن ينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة. لا حج بلا تصريح وسيقام المعرض خلال الفترة من 18 إلى 23 ذي القعدة 1445هـ، وذلك في مجمع الجوري مول بمحافظة الطائف.

وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

كما تستعرض مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المخالفون لأنظمة وتعليمات الحج أيضا تلقي الضوء على العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يضبطوا دون تصريح حج، ومن ينقلون المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.

ويحتوي معرض وزارة الداخلية على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.

الدمام - شريف احمد - بهدف التوعية بأهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، تقيم وزارة الداخلية، المعرض المتنقل (لا حج بلا تصريح)، بمحافظة الطائف.وتستهدف أن ينعم ضيوف الرحمن في أداء نسك الحج بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.وسيقام المعرض خلال الفترة من 18 إلى 23 ذي القعدة 1445هـ، وذلك في مجمع الجوري مول بمحافظة الطائف.وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم الحج للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.كما تستعرض مبادرة "طريق مكة"، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، التي تنفذها للمرة السادسة في صالات المبادرة في (11) مطارًا في (7) دول هذا العام (1445 هـ/ 2024 م).أيضا تلقي الضوء على العقوبات المترتبة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يضبطوا دون تصريح حج، ومن ينقلون المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.ويحتوي معرض وزارة الداخلية على أجنحة لاستعراض خدمات إمارة منطقة مكة المكرمة وقطاعات الأمن العام ممثلة في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والمديرية العامة للدفاع المدني والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والإدارة العامة للترجمة بوزارة الداخلية.